Жителей Владивостока приглашают на открытие роллер-сезона

Приглашаются все желающие

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 13 мая, в 15 часов на набережной Цесаревича во Владивостоке пройдет городской спортивный праздник «Открытие роллер-сезона». Его организатором выступит роллер-школа и клуб «Family» при поддержке администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На открытии спортивного праздника в районе моста «поцелуев» развернется интерактивная площадка, на которой пройдут выступления роллер-спортсменов в дисциплине фристайл слалом, шоу экстремальных прыжков, конкурсы и эстафеты для детей. Все это будет сопровождаться музыкой и веселым настроением.

По словам организаторов, финальной частью мероприятия станут костюмированный заезд по набережной Цесаревича и танцевальный флешмоб. Для этого необходимо подготовить яркие костюмы и аксессуары. Среди участников будет проведен конкурс на самый яркий образ и костюм с приятными подарками от организаторов и партнеров праздника.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих приятно и весело провести время. Вход на мероприятие свободный. Участникам необходимо иметь при себе комплект защиты и шлем.