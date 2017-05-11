Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!

На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.
Сбор гостей с 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день состоится Официальное открытие мероприятия.
- В этом году гостей мероприятия ожидает приятный сюрприз, - сообщает Исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - Мы ожидаем приход на выставку швейцарской 37-футовой яхты Chamade, с семейной парой на борту. Яхта совершает кругосветное путешествие и, погостив у нас, продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.
Напомним, что в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, теперь это не просто традиционная выставка. В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый участник сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет для себя интересное событие в программе мероприятия!
А пока организаторы готовы представить программу мероприятия.
19 мая
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10-00
|Начало работы выставки
|13-00
|Официальная церемония открытия выставки
|Центральная сцена выставки
|12-00 – 16-00
|Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|Детская площадка
|14-00 – 14-30
|Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
|Сцена выставки
|10-00 – 18-00
|Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|17-30 - 18-00
|Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Сцена выставки
|21-00
|Official PRE party Vladivostok Boat Show
|BarBoss
20 мая
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10-00
|Начало работы выставки
|10-00 – 18-00
|Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|10-00
|Старт регаты «Молодые капитаны»
|Бухта Федорова
|12-00 – 16-00
|Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|Детская площадка
|13-00 – 15-00
|Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera
|Центральная площадка выставки
|14-00 – 14-30
|Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
|Сцена выставки
|16-00 – 17-00
|Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
|сцена выставки, площадка перед сценой
|17-30 - 18-00
|Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Сцена выставки
|01-00
|Official after party Vladivostok Boat Show
|Ночной клуб, Океанский пр., 1А
21 мая
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|10-00
|Начало работы выставки
|10-00 – 17-00
|Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|11-00 – 12-30
|Старт любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Центральная сцена выставки
|13-00
|Старт регаты «Молодые капитаны»
|Бухта Федорова
|12-00 – 16-00
|Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|Детская площадка
|12-00 - 12-15
|Спортивно-развлекательная программа от
|Сцена выставки
|14-00 – 15-00
|Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|Центральная площадка выставки
|15.00 – 15-30
|Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|Сцена выставки
|15-30 - 16-00
|Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра
«В гостях у Пряника»
|Центральная сцена выставки
|16-00 – 16-30
|Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|Центральная площадка выставки
|16-30
|Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море»
|Центральная площадка выставки
|17-00
|Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка»
|Центральная сцена выставки