Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!

Подходит к концу формирование программы мероприятия, которое в этом году станет большим праздником, на который стоит приехать всей семьей

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Сбор гостей с 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день состоится Официальное открытие мероприятия.

- В этом году гостей мероприятия ожидает приятный сюрприз, - сообщает Исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - Мы ожидаем приход на выставку швейцарской 37-футовой яхты Chamade, с семейной парой на борту. Яхта совершает кругосветное путешествие и, погостив у нас, продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.

Напомним, что в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, теперь это не просто традиционная выставка. В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый участник сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет для себя интересное событие в программе мероприятия!

А пока организаторы готовы представить программу мероприятия.

19 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 13-00 Официальная церемония открытия выставки Центральная сцена выставки 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника» Детская площадка 14-00 – 14-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» Сцена выставки 10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов» 17-30 - 18-00 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 21-00 Official PRE party Vladivostok Boat Show BarBoss

20 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Морская часть яхт-клуба «Семь футов» 10-00 Старт регаты «Молодые капитаны» Бухта Федорова 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника» Детская площадка 13-00 – 15-00 Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera Центральная площадка выставки 14-00 – 14-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» Сцена выставки 16-00 – 17-00 Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки сцена выставки, площадка перед сценой 17-30 - 18-00 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 01-00 Official after party Vladivostok Boat Show Ночной клуб, Океанский пр., 1А

21 мая