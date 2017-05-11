«Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае

Клиенты смогут существенно экономить на услугах связи

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

«Ростелеком» разработал специальную линейку тарифов «Кассовый» на интернет для предприятий, использующих онлайн-кассы.

По условиям тарифного плана «Кассовый» клиенты могут подключить интернет на скорости от 2 до 6 Мбит/с, при этом на каждом тарифе есть пакет включенного трафика в месяц. Если компания его израсходует, то скорость интернета снижается, но при этом информация в федеральную налоговую службу всё равно отправляется моментально.

«В этом году согласно Федеральному закону представителям бизнеса предстоит заменить обычные кассовые аппараты на онлайн-кассы. Естественно для совершения операций нужен будет быстрый интернет. В этой ситуации мы предлагаем качественные услуги связи по оптимальной стоимости. Цена при этом ниже, чем на стандартные тарифы на интернет для юридических лиц. Благодаря этому наши клиенты смогут существенно экономить на услугах связи», – рассказывает Екатерина Галаган, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Преимущества услуги:

Простой и быстрый процесс подключения;

Подключение одной или нескольких касс;

Надежная защита передаваемой информации;

Неограниченное количество переданных фискальных данных (чеков);

Авансовая система расчета;

Круглосуточная информационная и техническая поддержка;

Личный кабинет пользователя.

Получить подробную информацию об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте компании, по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000.