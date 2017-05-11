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Общество

Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время

Во Владивостоке облачно, туман
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 мая, Приморье окажется во власти циклона, который вызовет в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Днем температурный фон останется на уровне вчерашнего. Вечером возможно вторжение холодного воздуха с Охотского моря, усилится юго-восточный ветер, понизится температура воздуха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке облачно, с прояснениями, туман в середине дня ослабеет, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный свежий. Максимальная температура +11…+15 °C, в пригороде до +18 °C.

В ближайшие сутки в Приморье возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха понизится на 3−5 градусов. Увеличатся градиенты давления, что приведет к усилению ветра в крае до 10−18 м/сек. Ночной фон температуры воздуха от +10 °C на юге, до −2 °C на северо-востоке. Максимальная температура днем +18…+26 °C, на юге +11…+17 °C, на восточном побережье +5…+10 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7 °C, днем температура повысится всего на 2−3 градуса.

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