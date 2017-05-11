Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов

Иностранцы делали ремонт у подозреваемых

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Супружеская пара, проживающая в селе Рощино Красноармейского района незаконно зарегистрировала по месту пребывания в своем частном доме граждан Узбекистана, сроком на три года, без фактического проживания. В качестве оплаты за фиктивную постановку на регистрационный учет иностранцы производили работы по строительству и ремонту жилища подозреваемых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Злоумышленникам грозит лишение свободы до трех лет, либо штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.