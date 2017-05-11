В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина

Ведется разбирательство

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

У гражданина КНР, постоянно проживающего в селе Краскино Приморского края, изъята крупная партия краснокнижных животных наркотики; операция прошла в майские праздники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Амурский тигр". У мужчины изъяли более 120 костей тигра и порядка 20 дериватов пятнистого оленя, а также около 1,5 десятков корней женьшеня и 20 граммов наркотика метамфетамина.

По утверждению гражданина Китая, все обнаруженное оказалось у него случайно: кости тигра привез знакомый с просьбой припрятать на время, а женьшень, наркотики и фрагменты тела оленя он приобрел для личного употребления. Изъятые части животных направлены на экспертизу в АНО "Амурский тигр".

«В интересах следствия пока подробности не разглашаются. В очередной раз отметим сотрудников Погрануправления, которые грамотно сработали и в результате их действий данные части тела амурского тигра не остались «бесхозными», как это иногда бывает. Гражданин признался, как минимум, в хранении, что уже является преступлением. Разумеется, нет ничего хорошего в том, что популяция амурского тигра понесла потери. Слабым утешением служит и то, что кости принадлежат тигру, убитому не в этом и даже не в прошлом году. Мы надеемся, что расследование будет проведено оперативно, в результате которого будут установлены «знакомые», которые оставили на хранения запрещенный товар», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Кости тигра, изъятые у иностранца, находились в спиртовом растворе, который на специальном жаргоне называют «тигровое вино». В отношении китайца сейчас проводится разбирательство.

Статья 258.1 УК РФ предусматривает за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку и продажу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Справка:

«Тигровое вино» в традиционной тибетской медицине является спиртовым настоем на костях тигра и используется как тонизирующее средство, помогающее при лечении болезней. Между тем, в костях тиграх, и как в других частях его тела, никаких веществ, которые каким-либо образом влияли бы на физиологическое состояние человека научной медициной не доказано. Кажущееся улучшение здоровья и приобретения бодрости достигается эффектом «плацебо».