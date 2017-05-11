Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок

Товар был уже подготовлен к отправке

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке транспортные полицейские выявили крупную партию контрафактных кроссовок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. На территории железнодорожного тупика в вагоне, уже подготовленном к отправке, правоохранители изъяли порядка 300 пар спортивной обуви известного бренда. Ущерб правообладателю составил 3 миллиона 256 тысяч рублей.

Контрафакт изъят и помещен на ответственное хранение. Возбуждено дело по статье 180 УК РФ. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".











