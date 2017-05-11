Концерт«Нам 41-й не забыть! Нам 41-й славить!» прошла в Первореченском районе Владивостока

Участие принимали школьники города

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

«Нам 41-й не забыть! Нам 41-й славить!» - так называлась праздничная концертная программа, посвящённая 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, для учащихся муниципальных образовательных учреждений Первореченского района Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участниками программы стали ученики школ № 52, 38 и 10, почетными гостями - председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Первореченского района Иван Панасюк, заместитель председателя подполковник морской пехоты Николай Тартаринов, руководитель секции по патриотическому воспитанию Николай Таныгин, заместитель председателя общественной организации ветеранов боевых действий Игорь Беспалов, ветераны труда Эвелина Стрижаченко, Нелли Назимко, Светлана Синявская, Григорий Кононенко, Валентина Половьянова, Виктор Булавко и другие.

Юные чтецы из начальной школы №10 подготовили для ветеранов стихи. Хор школы № 52, ставший лауреатом фестиваля-конкурса детского творчества «Весенняя капель», исполнил военные песни. Хореографический коллектив «Колибри» показал яркие танцевальные номера, а ребята из школы № 38 инсценировали отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». После концерта ветераны и школьники возложили цветы к закладному камню герою Советского Союза Рихорду Зорге.