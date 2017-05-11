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​Эксперт: Если человек не хочет детей, никакой налог на малодетность его не испугает

В России предложили ввести специальный налог
Фото: ProGorod11.ru Фото: ProGorod11.ru
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Эксперт по семейному праву, член Адвокатской палаты Москвы, Виктория Дергунова прокомментировала в эфире радио Sputnik проект Федерального закона "О статусе многодетных семей", наделавший много шума после опубликования его подробностей, сообщает РИА VladNews. Как отметила юрист, это "несоразмерное вмешательство государства в частную жизнь людей".

Напомним, проект концепции федерального закона разработан в Институте демографии, миграции и регионального развития. Среди нововведений, которые предлагает данный законопроект - налог на малодетность (размер пока не определен), которым будут облагаться семьи с одним ребенком или бездетные не по медицинским показателям. А многодетным, наоборот, предлагают ежемесячно выплачивать определенную сумму денег, и предоставлять конкретные вещи или услуги (в том числе и возможность проживания в так называемых "городках демографического развития").

«Конечно, государство может устанавливать такого рода налоги и сборы с населения в целях, например, обеспечения каких-то незащищенных слоев. В данном случае, я так понимаю, речь идет о том, что мы берем у бездетных, которые имеют право и возможность стоить карьеру, зарабатывать больше денег, а значит, иметь повышенную пенсию, и отдаем деньги многодетным семьям, которые вкладывают весь свой труд в детей.

Но, с другой стороны, здесь еще возникает вопрос, что эти дети в будущем должны будут сами себя содержать. А вот на тех людей, которые вроде как бездетны, или с одним ребенком, бремя содержания их ложится на государство, потому что оно у нас социальное и выполняет социальные функции.

Лично мое мнение, что это несоразмерное вмешательство в частную жизнь людей, в их семейную жизнь, потому что рождение ребенка - это право выбора. Человек сам должен решать - рожать ребенка или не рожать, и если рожать, то сколько. Конечно, мы можем нарожать 5-6 детей, у нас их заберет опека, потому что мы бездумно их нарожали в тех условиях, в которых им неприемлемо жить. А, с другой стороны, можем родить одного ребенка, и фактически не ждать от государства, что оно потратит свои бюджетные средства на его образование, на обеспечение его жильем, потому что мы дадим это ему все сами.

Вопрос, мне кажется, здесь должен быть решен в области соблюдения определенного справедливого баланса между интересами частной семьи и интересами государства. Нигде я не слышала, чтобы сейчас где-то существовал налог на бездетность, потому что позиция Европейского суда по правам человека: «Это несоразмерное вмешательство в частную, семейную жизнь лиц».

Рождаемость мы отлично стимулируем материнским капиталом, какими-то поддержками семьи, которая решает родить второго, третьего и так далее ребенка. А что касается содержания детских домов, так у нас отличная программа усыновления. Это тоже выбор каждого. Я могу точно сказать, что никакие меры ни стимулирования, никакие меры ограничения в этом выборе не изменят отношения родителей к детям. Если человек не хочет детей - никакой налог его не испугает, а если человек хочет детей - никакой налог его не остановит», - подчеркнула эксперт по семейному праву Виктория Дергунова . 

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