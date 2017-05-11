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Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока 16:36, 11 мая Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока (Эксклюзив)
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«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
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8 канал

Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов

Ветераны делятся своими воспоминаниями
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

8 канал продолжает серию сюжетов памяти от первого лица. Каждый день наши корреспонденты встречаются с ветеранами, детьми и узниками Великой Отечественной войны, которые делятся с нами своими воспоминаниями о тех страшных днях. Свою историю расскажет ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Кузнецов. 

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