Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов

Ветераны делятся своими воспоминаниями

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

8 канал продолжает серию сюжетов памяти от первого лица. Каждый день наши корреспонденты встречаются с ветеранами, детьми и узниками Великой Отечественной войны, которые делятся с нами своими воспоминаниями о тех страшных днях. Свою историю расскажет ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Кузнецов.