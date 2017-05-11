8 канал продолжает серию сюжетов памяти от первого лица. Каждый день наши корреспонденты встречаются с ветеранами, детьми и узниками Великой Отечественной войны, которые делятся с нами своими воспоминаниями о тех страшных днях. Свою историю расскажет ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Кузнецов.
Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов
Ветераны делятся своими воспоминаниямиВладивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.
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