Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке

Полиция ищет злоумышленников

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Похищенная электронная коляска-скутер во Владивостоке была возвращена инвалиду, сообщает РИА VladNews.

- Пропажа была найдена благодаря оперативному распространению информации в СМИ и социальных сетях. Нам удалось привлечь внимание общественности. Неравнодушные граждане сообщили, что видели, как подростки тащили ее на одной из улиц, сообщил президент общественной организации «Ковчег» Артем Моисеенко.

Сотрудники полиции обнаружили пропажу и вернули законному владельцу. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.