В Приморье продолжают искать 14-летнюю девушку

История оказалась более запутанной, чем на первый взгляд

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски 14-летней девочки, которая потерялась 9 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранее РИА VladNews писало о том, что девушка-подросток ушла из дома, чтобы посмотреть салют во Владивостоке. Однако теперь стало известно, что на самом деле Лиза Дядич живет не во Владивостоке, а в интернате в селе Покровка Приморского края - и может находиться в любом населенном пункте региона. С наибольшей вероятностью она может быть во Владивостоке или Уссурийске. Это не первый побег девушки, в прошлый раз ее обнаружили в Артеме.

Одна из версий, куда подевалась несовершеннолетняя на этот раз, - побег с парнем.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам 8-914-721-22-32 (волонтеры) либо 8-999-616-06-18 (мама), а также 8(42334)5-89-77, или 02 (полиция).