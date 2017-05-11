«Луч-Энергия» вырвал ничью у «Химок»

Сравняв счет в добавленное время

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

10 мая «Луч-Энергия» провел матч в Подмосковье с «Химками». Его можно смело занести в актив нового главного тренера Александра Ушахина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на видеотрансляцию поединка.

«Желто-синие» играли с полной самоотдачей и от поражения спаслись, как говорят в таких случаях спортивные эксперты, буквально «на флажке».

Уже на девятой минуте встречи точный удар нашего нападающего Руслана Гордиенко вывел гостей вперед - 1:0. Казалось бы, неожиданный дебют для хозяев. Однако они не стушевались. В первой же ответной атаке Илья Кузьмичев забил ответный гол, тем самым восстановив равновесие в матче - 1:1.

В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете - 2:1. «Химки» пытались дожать «Луч», атаковали большими силами. Но каждый раз нарывались на острые контратаки наших спортсменов. Тем не менее, матч достиг своей финишной отметки.

Одержать «запланированную» победу «химикам» все-таки не удалось. Главный судья поединка Василий Казарцев из Санкт-Петербурга добавил несколько минут. И уже компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Кстати, вполне справедливо - за игру рукой. Полузащитник Алексей Ребко «с точки» не промахнулся - 2:2. Автор этой заметки считает, что реализовав пенальти, «тигры» еще и вторично наказали «химиков» за грубую игру.

Первый раз наказание подмосковным футболистам пришло на 66-й минуте встречи. За две желтые карточки, полученные в течение буквально двух минут, был удален защитник хозяев Алексей Шумских.

Ничья в Химках и заработанное очко позволила «Лучу-Энергии» вновь подняться на 12-ое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.