Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока 16:36, 11 мая Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока (Эксклюзив)
В выходные Приморье окажется во власти циклона 16:17, 11 мая В выходные Приморье окажется во власти циклона
Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье 16:14, 11 мая Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье
Новостная лента
Май, 11 четверг
17:07
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
17:07
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:07
Навальный назвал губернатора Приморья жуликом
17:04
​Эксперт: Если человек не хочет детей, никакой налог на малодетность его не испугает
17:02
Рубль взял курс на укрепление
16:52
«Луч-Энергия» вырвал ничью у «Химок»
16:44
Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке
16:32
«Два в одном»: какие сюрпризы ждут слушателей на «Лемме»? Видео
16:17
В выходные Приморье окажется во власти циклона
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье
16:11
Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок Фото
15:43
Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах! Фото
15:41
«Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае
15:41
В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина
15:36
Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время
15:32
«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
15:19
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье
15:09
И выпить, и закусить: в Приморье все чаще выявляется рыбная продукция с добавкой спирта
15:01
Настоящий Т-34, полевая каша, и концертная программа "Минувших дней святая память" Видео
14:48
Первый пляж на Дальнем Востоке для инвалидов появится во Владивостоке
14:35
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров
14:22
В Приморье продолжают искать 14-летнюю девушку
14:18
Могильная плита упала на ребенка в Приморье
14:09
Беспилотные автомобили помогут нейтрализовать пробки на дорогах, - ученые
14:02
Южноамериканских староверов пытаются перевезти на российский Дальний Восток
13:49
Хоккейный клуб "Адмирал" решил поменяться игроками с омским "Авангардом" Видео
13:35
Жители Приморья вымогали у несовершеннолетнего деньги
13:22
​Астрологический прогноз с 12 по 18 мая 2017 года
13:14
Депутат Сулеев лишился еще одного сквера
13:06
Приморец пытался подкупить сотрудника полиции
12:51
Многодетным семьям в ДФО хотят выдавать сразу по 300 гектаров земли
12:42
Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям
12:31
В среду во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4128 (67) от 11 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фуникулеру две пятерочки
«Луч» поменял тренера
Была фабрика, стало… искусство
«Драконы» приглашают на турнир
Артисты застынут в гипсе
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Спорт

«Луч-Энергия» вырвал ничью у «Химок»

Сравняв счет в добавленное время
Фото: Луч-Энергия Фото: Луч-Энергия
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

10 мая «Луч-Энергия» провел матч в Подмосковье с «Химками». Его можно смело занести в актив нового главного тренера Александра Ушахина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на видеотрансляцию поединка.

«Желто-синие» играли с полной самоотдачей и от поражения спаслись, как говорят в таких случаях спортивные эксперты, буквально «на флажке».

Уже на девятой минуте встречи точный удар нашего нападающего Руслана Гордиенко вывел гостей вперед - 1:0. Казалось бы, неожиданный дебют для хозяев. Однако они не стушевались. В первой же ответной атаке Илья Кузьмичев забил ответный гол, тем самым восстановив равновесие в матче - 1:1.

В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете - 2:1. «Химки» пытались дожать «Луч», атаковали большими силами. Но каждый раз нарывались на острые контратаки наших спортсменов. Тем не менее, матч достиг своей финишной отметки.

Одержать «запланированную» победу «химикам» все-таки не удалось. Главный судья поединка Василий Казарцев из Санкт-Петербурга добавил несколько минут. И уже компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Кстати, вполне справедливо - за игру рукой. Полузащитник Алексей Ребко «с точки» не промахнулся - 2:2. Автор этой заметки считает, что реализовав пенальти, «тигры» еще и вторично наказали «химиков» за грубую игру.

Первый раз наказание подмосковным футболистам пришло на 66-й минуте встречи. За две желтые карточки, полученные в течение буквально двух минут, был удален защитник хозяев Алексей Шумских.

Ничья в Химках и заработанное очко позволила «Лучу-Энергии» вновь подняться на 12-ое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона Drift Street Legal
11:23, 11 мая 2017 Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона Drift Street Legal

Вход для зрителей бесплатный

83 заявки поступило в администрацию Владивостока на участие в гребле на лодках «Дракон»
05:27, 11 мая 2017 83 заявки поступило в администрацию Владивостока на участие в гребле на лодках «Дракон»

Сегодня состоится жеребьевка команд

Экипаж из Владивостока взял
18:02, 10 мая 2017 Экипаж из Владивостока взял "бронзу" на международной регате в Паттайе

Конкуренция была жесткой

Главный тренер владивостокского ФК «Луч-Энергия» отправлен в отставку
12:15, 10 мая 2017 Главный тренер владивостокского ФК «Луч-Энергия» отправлен в отставку

Команда потерпела поражение в Хабаровске

В Приморье состоится первый чемпионат по буксировки автомобиля
10:41, 10 мая 2017 В Приморье состоится первый чемпионат по буксировки автомобиля

Мероприятие пройдет в Большом Камне

Владивостокский силач провел показательное выступление в честь 72-й годовщины Победы
10:02, 10 мая 2017 Владивостокский силач провел показательное выступление в честь 72-й годовщины Победы

Иван Савкин отбуксировал два «Урала»

Во Владивостоке состоялся международный заплыв, посвящённый Дню Победы
20:09, 09 мая 2017 Во Владивостоке состоялся международный заплыв, посвящённый Дню Победы

По окончании соревнований всем участникам были вручены грамоты