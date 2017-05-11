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В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»

Возбуждено уголовное дело
Фото: petroexpert.ru Фото: petroexpert.ru
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В отделение полиции обратилась жительница села Анучено, которая рассказала, что придя в дом, за которым она присматривает в отсутствие хозяина, обнаружила отсутствие ноутбука и компьютера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло на веранде. В ходе осмотра эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого.

Дактилоскопическая экспертиза установила личность злоумышленника. В ходе розыска был задержан 25-летний местных житель, который дал признательные показания.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято похищенное имущество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на 6 лет.

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