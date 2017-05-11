«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа

Музейные экспозиции и интерактивная программа

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Приморье присоединится к международной акции «Ночь музеев» уже в 12-й раз. Главным организатором праздника станет Приморский государственный музей имени В.К. Арсеньева во Владивостоке. Мероприятия для взрослых и детей пройдут с 11:00 20 мая до 01:00 21 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В организации акции будут задействованы пять площадок: главный корпус музея и уличная площадка рядом с ним, Музей Города, Дом путешественника Арсеньева и Дом чиновника Суханова.

«В этом году “Ночь музеев” уже в двенадцатый раз объединит Владивосток с европейскими столицами: городские площадки Приморского музея имени Арсеньева примут участие в международной акции вместе с музеями Лондона, Парижа, Берлина и сотнями других городов Европы. Новые выставки, обновленные программы и интеллектуальные игры для детей и взрослых, а также старт сезона городских пешеходных экскурсий», – рассказали специалисты.

Организаторы акции подготовили для жителей края не только экскурсии по экспозициям и новым выставкам музея, но и интерактивную программу – квесты, семейные игры, мастер-классы. Маленькие жители края смогут увидеть ставшие уже раритетными диафильмы. Для взрослых гостей мероприятия в Музее Города будет организован проект«Синематека» – просмотр исторических кинокартин. Кинотеатр на открытом воздухе будет работать на уличной площадке главного корпуса музея.

Ознакомиться с полной программой «Ночи музеев» – 2017 можно здесь.