Митинг обманутых дольщиков прошел на привокзальной площади Владивостока

"Нам негде жить!"

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Митинг проходит спокойно. Но в напряженной обстановке многие из собравшихся живут уже 10 лет: купили квартиры на стадии строительства, а взамен ничего не получили. Таких людей – около тысячи. Не меньше двухсот семей в каждом доме: по адресу Кипарисовая-26, Кипарисовая-2, Пихтовая-35 и Грибоедова-46, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.