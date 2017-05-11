В эфире появилось новое вечернее развлекательное шоу «Два в одном». Редакция радиостанции признается, что выбранный ими формат – это кардинально новый подход в проведение шоу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Два в одном»: какие сюрпризы ждут слушателей на «Лемме»?
Вот это будет шоу!Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.
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