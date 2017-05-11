И выпить, и закусить: в Приморье все чаще выявляется рыбная продукция с добавкой спирта

Жители региона рискуют спиться, не прикасаясь к рюмке

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В Приморье увеличивается количество партий пищевой продукции, не прошедших производственный лабораторный контроль по причине заметного спиртового привкуса и запаха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. В то время, как правительство РФ прилагает усилия к уменьшению потребления алкоголя и ограничению его рекламы, продукция ряда местных производителей, напротив, своим запахом и вкусом способна привести потребителей к алкоголизму.

Как отмечают эксперты, в последние несколько месяцев 2017 года наблюдается постепенное увеличение случаев выбраковывания изготовленных из рыбы и морепродуктов партий пищевой продукции по причине неприятных спиртового привкуса и запаха. Причем, по словам специалистов государственной лаборатории, раньше таких случаев практически не было. Увеличение случаев несоответствий органолептическим требованиям, это внешний вид, цвет, вкус, запах и т. д., стало наблюдаться с начала этого года. И если ранее несвойственный рыбным продуктам спиртовой след выявлялся один – три раза в месяц, то сейчас до 4 – 7 раз в неделю.

Так, за последнюю неделю лаборатория Россельхознадзора края из-за наличия заметных спиртового привкуса и запаха забраковала 7 партий готовой продукции. Под запрет дальнейшего использования и, соответственно, реализации попало 5 партий пресервов из сельди в различных видах заливок, печеные головы кеты и рыбный рулет горячего копчения. С чем это связано, специалисты ветеринарной лаборатории достоверно утверждать не могут, можно только предполагать, что спирт или спиртосодержащие растворы каким-то образом в процессе производства попадают в пищевую продукцию.