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Общество

Беспилотные автомобили помогут нейтрализовать пробки на дорогах, - ученые

5% таких машин на дороге достаточно, чтобы число транспортных заторов снизилось
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Беспилотные автомобили оснащены автоматической системой управления и могут передвигаться без участия водителя. Ситуацию на дороге контролируют камеры, сенсоры и радары автомобиля, зачастую используются технологии машинного зрения. В связи с этим, уверены эксперты, беспилотные авто помогут победить «фантомные пробки»: уже 5% таких машин на дороге достаточно, чтобы число транспортных заторов снизилось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По словам исследователей, одна из главных проблем, ведущих к затруднениям движения, - так называемые волны трафика. К их образованию ведут не столько объективные причины (например, перекрытие дороги), сколько особенности поведения водителей. Пример такой ситуации - «фантомная пробка». Когда что-то препятствует движению, возникает транспортный затор - при этом, когда препятствие исчезает, пробка не «рассасывается», потому что в задние ряды затора встают все новые и новые машины. Такая пробка движется по транспортному потоку в сторону, противоположную движению автомобилей, как волна.

По словам исследователей, даже небольшое количество автономных автомобилей с четкой рассчитанной программой способно изменить поведение водителей других машин. Ученые провели эксперимент с участием одного автомобиля с функцией беспилотного управления и 20 обычных.

Все этапы эксперимента длились до 10 минут. Сначала всеми автомобилями управляли водители, и в первые же минуты возникала волна трафика. Затем автономный автомобиль переключали в беспилотный режим, в котором скорость полностью контролируют ПИД-регуляторы. Остальных участников движения попросили двигаться аккуратно, но не отставать от машин впереди. При подключении автономного режима у одного из автомобилей волны трафика быстро начинали рассеиваться: скорость машин росла уже через две минуты после образования волны.

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