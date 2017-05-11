В выходные Приморье окажется во власти циклона

Во Владивостоке будет дождливо и холодно

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В конце недели Приморье окажется во власти континентального циклонического вихря и холодного антициклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 13 мая, в Приморье начнутся дожди различной интенсивности. Температурный фон ночью +3…+9 °С, максимальная температура воздуха днем +10…+19 °С. На северо-восточные и восточные районы распространится гребень охотского антициклона, в этих районах ожидается облачная, холодная погода, дожди маловероятны. Температура воздуха ночью −2…+4 °С, днем прохладно, +6…+9 °С.

В воскресенье, 14 мая, дождливая и прохладная погода сохранится. Фон температуры воздуха еще понизится на 2–3 градуса.

Во Владивостоке в выходные дни ожидается дождливая, прохладная погода. В субботу возможно усиление юго-восточного ветра до 17–23 м/с. Температура ночью +4…+7 °С, днем +7…+10 °С.