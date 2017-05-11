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Общество

Первый пляж на Дальнем Востоке для инвалидов появится во Владивостоке

На создание специально оборудованного пляжа выделено 5 миллионов рублей
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В этом году во Владивостоке появится пляж для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровью. Оборудованное место появится в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С предложением создать в городе специально оборудованную зону для купания в море людей на инвалидных колясках выступило общественная организация «Ковчег». Администрация краевого центра идею поддержала.

«Во Владивостоке делается очень многое в рамках реализации программы «Доступная среда»: проходят работы по обеспечению доступности административных зданий, устанавливаются пандусы, «говорящие» светофоры, барьерное ограждение для безопасности передвижения людей, понижаются бордюры, на социально значимых маршрутах монтируют тактильную плитку, проводятся также различные культурные и спортивные мероприятия для данной категории населения. Уверена, что пляж станет любимым местом отдыха многих горожан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья», - сказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

На создание специально оборудованного пляжа выделено 5 миллионов рублей. Специалисты смонтируют дорожку из твердого покрытия до песчаной полосы, по песку планируется сделать деревянный настил. Здесь же будет установлена деревянная терраса с кабинкой для переодевания и душ. С помощью специальной коляски и оборудованного спуска на воду люди, ограниченные в передвижении, смогут искупаться в водах Амурского залива. Также здесь планируется установить игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

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