Действует еще один пожар

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время действует еще один лесной пожар в Ольгинской районе на площади около 200 гектаров.

В тушении пожара принимают участие более 50 человек, задействовано 11 единиц техники.

Отметим, что с начала 2017 года было зарегистрировано 375 лесных пожаров.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.