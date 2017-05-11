Могильная плита упала на ребенка в Приморье

Мальчик скончался, не приходя в сознание

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

22 апреля 2017 года в больницу Большого Камня был доставлен 10-летний мальчик в бессознательном состоянии с диагнозом черепно-мозговая травма и перелом верхней конечности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

4 мая 2017 года ребенок умер, не приходя в сознание.

По данному факту СК проводит доследственную проверку.

По предварительным данным установлено, что на ребенка упала могильная плита на кладбище в селе Анисимовка, где мальчик был вместе с родителями. Взрослые услышали шум и увидели, что на сына упала могильная плита.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводятся проверка.