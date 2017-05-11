​Астрологический прогноз с 12 по 18 мая 2017 года 13:22, 11 мая ​Астрологический прогноз с 12 по 18 мая 2017 года
Депутат Сулеев лишился еще одного сквера 13:14, 11 мая Депутат Сулеев лишился еще одного сквера
В среду во Владивостоке произошло более 60 аварий 12:31, 11 мая В среду во Владивостоке произошло более 60 аварий (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 11 четверг
14:04
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:04
Навальный назвал губернатора Приморья жуликом
14:04
Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?
14:02
Южноамериканских староверов пытаются перевезти на российский Дальний Восток
13:49
Хоккейный клуб "Адмирал" решил поменяться игроками с омским "Авангардом" Видео
13:35
Жители Приморья вымогали у несовершеннолетнего деньги
13:22
​Астрологический прогноз с 12 по 18 мая 2017 года
13:14
Депутат Сулеев лишился еще одного сквера
13:06
Приморец пытался подкупить сотрудника полиции
12:51
Многодетным семьям в ДФО хотят выдавать сразу по 300 гектаров земли
12:42
Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям
12:31
В среду во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
12:25
Владивосток одним из первых отметил День Победы Видео
12:10
Главного редактора известного приморского сайта оштрафовали за злоупотребление свободой слова
11:59
Дельфины в Приморском океанариуме научились рисовать Видео
11:46
​Во Владивостоке байкер сломал ногу в ДТП со стоящим авто
11:36
Китайские туристы прошлись в «Бессмертном полку» во Владивостоке
11:23
Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона Drift Street Legal
11:11
Во Владивостоке капли от блох продавали рядом с хлебом
11:01
В Приморье с рельсов сошел локомотив
10:49
Жительница Приморья украла деньги с банковской карты
10:42
Жительницу Приморья оштрафовали за отсутствие денег
10:31
Владивостокская таможня пресекла незаконный ввоз партии ножей из Китая
10:25
По делу охранников Пушкарева допросят московского следователя
10:19
Самые яркие моменты празднования 72-й годовщины Великой Победы во Владивостоке Видео
10:15
Во Владивостоке начались проблемы с «ЭРА-ГЛОНАСС»
10:07
Бывший сотрудник полиции в Приморье предстанет перед судом по двум статьям
09:49
Во ​Владивостоке кипят страсти по Навальному Видео
09:28
Центр Владивостока перекрыт из-за провала дороги
09:09
Гороскоп на 11 мая
08:52
Часть Владивостока останется без света сегодня, 11 мая Адреса
08:48
Во Владивосток сегодня туман и сильный ветер
08:26
Бабушки и дедушки опасны для детей, - ученый
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4128 (67) от 11 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фуникулеру две пятерочки
«Луч» поменял тренера
Была фабрика, стало… искусство
«Драконы» приглашают на турнир
Артисты застынут в гипсе
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Россия

Южноамериканских староверов пытаются перевезти на российский Дальний Восток

Минвосток и АРЧК ДВ продолжают привлечение бывших граждан страны в макрорегион
Фото: macos.livejournal.com Фото: macos.livejournal.com
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Минвостокразвития и АРЧК ДВ планируют запустить службу адаптации по переселению соотечественников из-за рубежа в дальневосточные регионы. Об этом заявил замглавы Минвостока Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- В июне мы планируем создать эту службу и запустить ее в работу. Задачами службы будет являться помощь как гражданам других государств, которые только хотят переехать в Россию, так и тем, кто уже переехал на Дальний Восток, - сказал Качаев.

В первые месяцы служба адаптации будет работать в «пилотном режиме» и оказывать поддержку староверам, прибывающим на Дальний Восток. Для этого будет организована «горячая линия» по телефону и в интернете. По словам замминистра, любой человек сможет задать вопросы профессиональным юристам, которые будут работать на «горячей линии».

- Главная задача службы адаптации - максимально сократить все издержки, которые возникают у людей, которые переселяются из одной страны в другую. Надо помочь новым гражданам РФ в получении существующих мер поддержки, коммуникации с различными органами власти. Мы должны сопроводить их на начальном этапе адаптации, - отметил замминистра.

Служба адаптации поможет сформировать пакет документов, необходимых для переезда в Россию, и окажет содействие в размещении в пределах макрорегиона.

В дальнейшем планируется закреплять за переезжающими семьями кураторов от региональных администраций. Эти кураторы будут оказывать содействие в конкретном муниципальном образовании, в котором станут жить переселенцы.

- Это помощь в получении образования, поиска соответствующего детского сада для детей, регистрацией в поликлиниках. То есть весь круг обычных бытовых вопросов, - подчеркнул Сергей Качаев. - Придется индивидуально работать с каждым человеком, помогая ему решить ежедневные проблемы.

Программа по переселению соотечественников из-за рубежа действует с 2006 года. Участникам предоставляется помощь в размере 240 тысяч рублей. Их членам семьи - по 120 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на любые цели. Также государство обеспечивает участникам программы переселения оплату переезда, провоза багажа, компенсацию платежей, связанных с оформлением гражданства. В рамках этой программы есть особые условия для переселения в ДФО. Осуществляется больший размер финансовой помощи. В 2016 году благодаря реализации программы на Дальний Восток переехало более 7 тысяч человек.

По словам Качаева, одна из задач ведомства - организовать работу в тех странах, откуда едут переселенцы. Такая работа уже проводится при участии АРЧК ДВ в загранучреждениях МИД РФ в Боливии и Уругвае. Он отметил, что наибольшее количество староверов, находящихся за пределами России, проживает именно в Южной Америке. По данным МИД России в Боливии сегодня находится около 3 тысяч староверов, в Бразилии располагаются 7 крупных общин староверов, в Аргентине проживает 8 семей староверов, в Уругвае более 200 староверов. Также крупные общины староверов находятся в Австралии, на Аляске, в Канаде и в Европе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Большинство россиян не верят декларациям госчновников
06:04, 11 мая 2017 Большинство россиян не верят декларациям госчновников

Данные свежего соцопроса

Почти 8 млн россиян прошли в Бессмертном полку
09:07, 10 мая 2017 Почти 8 млн россиян прошли в Бессмертном полку

Почти на 2 млн человек больше, чем в 2016-м

Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
07:54, 08 мая 2017 Российский омбудсмен предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных

Сейчас это просто право судов

В России идет массовый набор космонавтов
21:01, 07 мая 2017 В России идет массовый набор космонавтов

Получено 200 заявок

Еще четыре страны продлили антироссийские санкции
05:04, 07 мая 2017 Еще четыре страны продлили антироссийские санкции

Норвегия, Албания, Украина и Черногория

Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России
04:22, 07 мая 2017 Кудрин предлагает уменьшить число пенсионеров в России

А также ужесточить условия получения пенсии

Viber, WhatsApp и Telegram угрожает тотальная блокировка на территории РФ
15:31, 05 мая 2017 Viber, WhatsApp и Telegram угрожает тотальная блокировка на территории РФ

Идут переговоры