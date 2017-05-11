Жители Приморья вымогали у несовершеннолетнего деньги

Злоумышленники признаны виновными

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Два жителя Уссурийска осуждены за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигуранты, действуя по предварительному сговору с еще двумя лицами, осенью 2015 года незаконно требовали передачи им денежных средств у несовершеннолетнего потерпевшего, которого знал один из злоумышленников.

Фигуранты дела, угрожая применить насилие, потребовали от пострадавшего 10 тысяч рублей, предоставив ему 10 дней для исполнения.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил их требования, передав частями указанную сумму. После этого, вымогатели выдвинули новые условия, потребовав от него уже 15 тыс. рублей.

Только тогда потерпевший рассказал все родителям, которые и обратились в полицию.

Отметим, что злоумышленники добровольно возместили причиненный ущерб.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 3 годам лишения свободы условно.