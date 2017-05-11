Депутат Сулеев лишился еще одного сквера

Прокурор подал в суд и выиграл его

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Депутат Дмитрий Сулеев вновь попал в поле зрения контролирующих органов. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, прокуратура Владивостока с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку законности предоставления земельных участков, на территории которых расположен сквер им. Н.П. Игнатьева.

"Установлено, что земельный участок в районе дома № 74 по Океанскому проспекту Владивостока передан в аренду, а затем - в собственность ООО «Фасад-Строй». В последующем между этим обществом и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» (принадлежащая депутату Сулееву - прим.ред.) заключен договор купли-продажи указанного участка и расположенного на нём объекта незавершенного строительства центра ландшафтного дизайна готовностью 1 %, - говорится в пресс-релизе прокуратуры. - Вместе с тем проверка с выходом на место показала, что фактически объект незавершенного строительства отсутствует, следовательно, земельный участок предоставлен в собственность ООО «Фасад-Строй» в нарушение статьи 36 Земельного кодекса РФ, поскольку общество не могло приобрести право на объект в связи с отсутствием такового.

Кроме того, проверяющими принят во внимание акт обследования должностными лицами ФГУП «Ростехинвентаризация по Приморскому краю» в сентябре 2008 г., в соответствии с которым на земельном участке по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 74, объекты незавершенного строительства отсутствуют.

Таким образом, приобретая в 2011 г. якобы объект незавершенного строительства, ООО «Управляющая компания «РЭМИ», будучи осведомленное о существовании акта обследования, не могло не знать о фактическом отсутствии данного объекта и, соответственно, не может считаться добросовестным приобретателем такого имущества.

Земельный участок не мог быть приобретен ООО «Фасад-Строй» и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» в собственность для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации фактически отсутствующего объекта.

Учитывая результаты проверки, прокурор Владивостока в интересах неопределённого круга лиц и муниципального образования обратился в суд с исковым заявлением о признании отсутствующим права собственности ООО «Управляющая компания «РЭМИ» на объект незавершенного строительства (центр ландшафтного дизайна) готовностью 1 %, расположенный по указанному адресу, и земельный участок, на котором расположен данный объект.

Кроме этого, прокурором заявлены требования о признании отсутствующим обременения в виде прав аренды на соседний земельный участок, на котором также расположен сквер.

10 мая 2017 года Фрунзенский районный суд Владивостока исковые требования прокурора города удовлетворил в полном объеме".

Напомним, ранее жильцы дома по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке, рядом с которым должен был строиться супермаркет "Реми", провели несколько митингов против уничтожения сквера, пока не добились его восстановления.