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Общество

Многодетным семьям в ДФО хотят выдавать сразу по 300 гектаров земли

По примеру Приморья, о котором ранее никто не слышал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Минвостокразвития предлагает дальневосточным регионам принять закон, позволяющий выделять землю до 300 гектаров многодетным семьям, занимающимся сельским хозяйством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Об этом сообщил замглавы Минвостока Сергей Качаев. По его словам, в Приморье уже действует эта мера поддержки фермеров с тремя и более детьми.

«Любая многодетная семья, занимающаяся фермерством, уже может получить в Приморском крае 300 гектаров земли. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Приморье уже наработало положительную практику. Соответствующий закон работает. Теперь надо распространить этот опыт на другие дальневосточные регионы», – отметил Качаев.

По словам замминистра, Минвостокразвития России ведет работу по изменению законодательства с главами дальневосточных регионов. Как отметил Качаев, министерство рассчитывает до конца года внести соответствующие изменения в региональное законодательство во всем Дальневосточном федеральном округе.

Необходимо отметить, что о законе, позволяющем многодетным семьям в Приморье получать до 300 гектаров земли, ранее не заявляли ни Минвостокразвития, ни администрация региона. О случаях получения таких больших наделов в крае ничего не известно.

Напомним, что недавно в Приморье женщину, не имевшую сил и средств на обработку 39 гектаров земли, оштрафовали за заброшенную землю.

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