72-ю годовщину Победы отпраздновали во Владивостоке

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Военные песни, полевая кухня, и боевая техника. Во Владивостоке провели праздничное мероприятие "Минувших дней святая память". День победы на Ильичева, 15 отметили концертной программы. Ну а кроме, горожане смогли увидеть и прикоснуться к настоящему танку Т-34, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.