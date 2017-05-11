Военные песни, полевая кухня, и боевая техника. Во Владивостоке провели праздничное мероприятие "Минувших дней святая память". День победы на Ильичева, 15 отметили концертной программы. Ну а кроме, горожане смогли увидеть и прикоснуться к настоящему танку Т-34, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Настоящий Т-34, полевая каша, и концертная программа "Минувших дней святая память"
72-ю годовщину Победы отпраздновали во ВладивостокеВладивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.
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