От Александра Ремпеля

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Астролог Александр Ремпель, президент Дальневосточной ассоциации астрологов составил астрологический прогноз с 12 по 18 мая 2017 года, сообщает РИА VladNews.

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) смогут увидеть и свои успехи, и просчеты. Предстоит подводить итоги, заглядывая себе в душу. Не исключено, что вы будете сожалеть о своих недавних действиях. Наедине с собой вы сумеете взглянуть правде в глаза. Встреча с людьми, обличенными властью, станет отправной точкой для завершения сложного вопроса. Несмотря на ваши опасения, ситуация будет складываться в благоприятном ключе. Возможны выгодные переговоры, благоприятное стечение обстоятельств в профессиональном плане. Для многих звезды сулять изменения в карьере, развитие в известном направлении. Напомнит о себе человек из далекого прошлого. В деловом сотрудничестве произойдут изменения, о которых вы и не подозревали. Предстоит искать выход из сложившейся ситуации, принимать важное решение. Будете оказывать содействие вашему партнеру. Отношения станут более близкими, доверительными. Забота о доме, близких становится первостепенной. Сделаете несколько значительных покупок. Звезды отмечают повышение доходов для Овнов женщин.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) с интересом будут наблюдать за ситуацией, которая потребует значительного осмысления, интуитивного прочтения. Известные вам люди будут стремиться к изменению образа жизни, находя в вашем лице защиту и поддержку. Впрочем, ваше мнение как раз совершенно иное. Мудрость особенно важна в словах. Переговоры этих дней приобретают особую окраску. Не исключается важность и телефонных разговоров, направленных на сотрудничество, взаимовыручку. На вас могут возложить ношу ответственности, которой вы так удачно избежали недавно. В эти дни вы можете допустить непростительную ошибку в поведении относительно известного вам мужчины, тем самым поставив себя в условия оправдывающегося. Деньги могут стать причиной ваших неудач. Хотя именно материальная сторона жизни будет иметь для вас главенствующее значение. Большое значение будут иметь бумаги, письма, полученные по почте. Вы получите приглашение на торжество. В личной жизни вы будете стремиться выделиться, испытывая дефицит внимания. Но гармоничных отношений с партнером не ждите.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) предпочтут сохранить равновесие во всем: и в отношениях, и в работе, и в материальных вопросах. Но вас непременно будут провоцировать на конфликт, вынуждая к проявлению агрессии. Несдержанность может стать причиной разлада в семье, распада партнерских связей на работе. Внутренняя тревога, беспокойства о состоянии здоровья не дадут вам расслабиться и на минуту. Вместе с тем появится возможность использовать свое влияние на человека, который оказывал вам колоссальное покровительство на протяжении долгого времени. В эти дни вас может расстроить информация, пришедшая от кого-то из друзей. В вашей душе поселится подозрительность, ревность, недоверие. При этом внешне вы будете источать веселье, доброжелательность, внимание. Множество контактов ждет вас в этот период. Не всегда это будут продуктивные встречи, но вам удастся решить вопрос, связанный с оформлением важных документов, которые могут открыть путь для получения выгодных перспектив в будущем. Удача будет на стороне тех, кто настроен на возвращение в любых проявлениях (дорога домой, восстановление дружбы, отдача долгов и т.д.)

РАКИ (22 июня-22 июля) скептически воспримут намерения других о возможности сотрудничества. В этот период кредит вашего доверия заметно сократится. И у вас будут на то свои причины. Не исключено, что вы измените свое отношение к человеку, которого безмерно уважали. Ваши стремления будут вполне обоснованными. Вместе с тем в ваших планах появится больше определенности, ясности. Удастся подвести к завершению важный проект, связанный с долговременным сотрудничеством или с поэтапным финансированием. Улучшится самочувствие, появится стимул для дальнейших действий. Перспективы, которые угадываются за намеченными планами, воодушевят вас. Не исключены встречи с людьми, с которыми вы имели дело в прошлом сезоне. Понимание, доброе отношение и согласованность вам обеспечены. Однако у Раков возможно расставание с супругами, близкими людьми. Здесь не исключены кардинальные преобразования, неожиданные повороты в судьбе. Для мужчин открываются новые возможности в плане профессионального и карьерного роста, а также образовательного аспекта. Предстоит много физических нагрузок, особенно прогулок пешком. Все, что вы увидите в эти дни, произведет на вас большое впечатление. Многие посетят зрелищные мероприятия.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) будут бороться с сомнениями и страхами. Вашими духовными наставниками станут люди не слишком знакомые, а порой - почти чужие. И это может послужить началом пересмотра круга общения. Много полезного вы извлечете из подобных контактов. Перемены будут касаться психологичесой области, а также нравственного аспекта. Вместе с тем вы станете избегать общества известного вам человека, стремясь к прекращению связей. Будете чувствовать себя обманутыми, ущемленными, даже несколько дезориентированными. Многим из вас будет о чем сожалеть, о чем волноваться. Вам с трудом будут даваться какие-то победы, об успехах в работе говорить не приходится. Сейчас необходимо взвесить свои возможности и довольствоваться прежними достижениями. Ваше поведение будет привлекательным для окружающих. Решая свои меркантильные интересы, вы неожиданно совершите поступок, благородство которого трудно будет переоценить. Возможна краткосрочная поездка, смена вида деятельности на небольшой срок. Опасность от воды на этой неделе существует для всех Львов. Вас ждут большие денежные расходы.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) могут нарушить собственные обещания, изменить по своей воле направление того или иного действия. Не исключены претензии со стороны компаньонов, близких людей. Вы будете искать возможность для перемен, для реализации сокровенных желаний. Нередко ваши чувства будут сконцентрированы на материальных благах. Вас будут привлекать возможности увеличения финансового роста, а также неких приобретений. В отношениях с окружающими вы становитесь менее предсказуемыми. Могут ухудшиться отношения с кем-то из друзей, родственников. Старайтесь избегать разбирательств с соседями или коллегами по работе. Это вырастет в громкий некрасивый скандал. Большое значение будут иметь бумаги, полученные по почте. Информация от компаньона издалека принесет вам некоторое успокоение. Предстоит оказывать содействие некому известному лицу в решении квартирного вопроса. Недомогание младшего члена семьи или четвероного друга способно испортить вам настроение. Опыт и поддержка близких могут оказаться очень кстати. Не исключены ремонтные работы. Нередко плодами ваших трудов будут пользоваться другие. Это может иметь место и в личной жизни.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) будут оспаривать любой вопрос на любом уровне, если это покажется принципиальным для вас. В этот период вы с трудом можете воспринимать чужую точку зрения. Вместе с тем вам будет нужен обмен информацией. Общение с друзьями и родственниками выходит на первый план. Окружающим становится все труднее искать <золотую середину> в разговорах, чтобы не навлечь на себя ваш <праведный> гнев. В работе вам будет проще, чем в дружеских отношениях, так как самостоятельность становится основным условием вашей деятельности. Необходимость принимать серьезное решение поставит перед вами новые задачи. Предстоит больше сил отдавать работе, налаживать новые мостики с заинтересованными людьми, чтобы создать иллюзию превосходства над оппонентами. О вас будут много говорить, сплетничать. Не исключена неприкрытая зависть в ваш адрес от коллеги или соседа противоположного пола. В доме вы не способны мириться с рутиной и постоянством, которое может раздражать. Вероятен мелкий ремонт или перестановка мебели. Ваши усилия будут направлены на улучшение комфортности условий проживания. Не исключена поездка. Перемещений, прогулок будет очень много в этот период.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) будут обладать редкой силой притяжения. Вокруг вас могут одновременно находиться и друзья, и недруги. Вы для всех становитесь притягательными и интригующими. Не исключены новые знакомства, которые, впрочем, будут носить скорее временный, чем постоянный характер. Их легковестность позволит вам блеснуть красноречием, начитанностью. Возможны многочисленные поездки, прогулки. Не исключена и длительная дорога, командировка. В интересующем вас деле появятся новые варианты, возможности для действий. Советы со стороны родственников помогут вам не сделать ошибок. В вашем образе жизни будут новые повороты, изменения. Нередко вы будете заняты необычным для себя делом, находя в нем много полезного для себя. Скучать не придется. Темпы всяческих мелких забот будут бешено расти, так что у вас не будет времени вообще. Понадобится ваше участие во всех вопросах, на которые только вы направите свое внимание. Тем не менее вам удастся реализовать давнее желание, что станет поводом для улучшения настроения. Окружающие будут завидовать вам, связывая ваши удачи с банальным везением. Но вы же будете на грани эмоционального истощения. Внутреннее напряжение будет постоянным. Денежные траты этой недели будут иметь судьбоносное значение.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) не сумеют скрыть своих интересов, даже если они строятся на чужих достижениях. Вас могут считать алчными, несправедливыми. Окружающие могут снизить степень доверия к вам. Усугубить ситуацию может и тот факт, что вы нередко будете находиться под влиянием более сильного, но менее мудрого человека. Остерегайтесь поддаваться чужому давлению, даже если безгранично доверяете другим. Это период получения результатов, укрепления собственных возможностей и получения ответов на многие вопросы. Для многих из Стрельцов появится хорошая возможность для зарубежных поездок, налаживания связей с партнерами издалека. Усилится роль слова в решении кофликтных ситуаций. Особенно это коснется личностных взаимоотношений. Удастся избежать ссоры с известной особой. Возможно предложение от родственников, связанное с наследством или недвижимостью. Физические нагрузки будут связаны

с частыми прогулками, посещением исторических мест. Предстоит общение с человеком, от которого вы чувствуете свою зависимость. В этот период вы обретете нечто давно утраченное, столь ценимое с детства. Предстоит посетить доктора, скорее всего стоматолога.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) не способны чувствовать себя оптимистами. Вы будете склонны к раздражительности. Страхи и сомнения будут мучить вас. Нередко причиной волнений станут проблемы родственников, близких людей. Предстоит оказывать поддержку окружающим. Часто вам на помощь могут прийти выгодные контакты и связи. Неоценимую роль в вашей судьбе будет играть женщина, на которую вы почти не надеялись. Вы будете стремиться улучшить свои жилищные условия, руководствуясь желаниями повышенного комфорта и безопасности. Вместе с тем усилится ваша забота о конкретном человеке противоположного пола. Его здоровье будет беспокоить вас, заставляя искать новые пути для решения сложного вопроса. В сложных ситуациях ищите поддержки у партнера, так как только его участие и искренность способны улучшить ваши дела. Возможна подготовка к дороге, осуществление грандиозных перемен. Известие издалека принесет вам некоторое успокоение. Удачной будет ситуация, связанная с продажей любых вещей и предметов. Предстоит отдача долгов. Звезды покровительствуют случайным любовникам. Для остальных ничего яркого в личной сфере не ожидается...

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) не сумеют совладать с эмоциональным всплеском самостоятельно. Необходимо другое лицо, чтобы разделить силу ваших чувств. Для одних это будет волна любовных приклучений, для других - раздражительность и разрушительные эмоции в адрес известного лица, для третьи - амбиции профессионального порядка. Уверенные в своей правоте, вы будете действовать наперекор общественному мнению и общепринятым нормам поведения. Вы будете выделяться. И не только своими преимуществами, но и пороками. Возобновятся прежние интересы. Высока вероятность возвращения к старым привычкам. Особенно это коснется женщин-Водолеев. Окружающие будут отмечать консерватизм, граничащий с экстравагантностью и в поведении, и в одежде. Но вы будете слишком далеки от того, чтобы заострять на этом свое драгоценное внимание. Очень сложным будет финансовый аспект. Несмотря на поступление денег, вы будете испытывать постоянный прессинг обстоятельств. Не дадут покоя прежние обязательства. Некая известная особа знака Рыб, Близнецов, Весов разочарует вас, оттолкнет от себя, заставит страдать. Не отвергайте предложения об отдыхе со стороны старого приятеля.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) нередко могут испытывать скуку, находясь в кругу друзей, коллег. Вам будут необходимы новые эмоции, новые вершины, которых вы еще не покорили. В вашей голове будут строиться самые смелые планы и решения, которые вы тут же броситесь осуществлять. И впрямь, звезды содействуют вам во всем. Вы - самый активный и самый везучий знак Зодиака на этой неделе. Дорога принесет удачу. В вашей личной жизни будет больше радости, больше свободы. Тем, кто мечтал оказаться на необитаемом острове, повезет. Появится возможность избавиться от навязчивых друзей и родственников. Принадлежать самому себе - разве это не большая удача? В этот период вы будете много внимания уделять внешним атрибутам жизни, начиная от своего облика и заканчивая некими условностями, без которых не мыслите себе определенного комфортного существования. Предстоит и немного поработать, перемещаться и совершать короткие поездки делового направления. Отдых будет шумным. Человек из прошлого будет преследовать вас, добиваться внимания и вашего покровительства. Возможно, вас постараются расположить к себе те, к кому вы всегда относились настороженно. Вместе с тем эта неделя способна сломать ваши устоявшиеся стереотипы, скорее всего, навязанные кем-то из близких.