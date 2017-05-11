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Приморец пытался подкупить сотрудника полиции

Мужчине придется заплатить крупный штраф
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Житель села Богуславец осужден за дачу взятки должностному лицу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, фигуранта вызвали с целью установления обстоятельств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Предполагая, что он может быть привлечен к ответственности, мужчина решил дать взятку оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Так, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей он попросил не осуществлять в отношении него проверочных мероприятий.

Действия взяткодателя были пресечены на месте правоохранительными органами.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание за содеянное в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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