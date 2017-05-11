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Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям

Каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек
Фото: GoodFon Фото: GoodFon
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Анализ постов в Twitter покажет, где ждать распространения болезни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек. Опасно не только само заболевание, но и его осложнения. Сегодня выявлено около двух тысяч вариантов вируса гриппа.

Эффективный способ защиты от гриппа - вакцинация. ВОЗ особенно рекомендует вакцинацию тем, кто входит в группы высокого риска: детям, пожилым людям, больным легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне нашли оригинальный способ «предсказания» распространения эпидемии. Они создали вычислительную модель, которая анализирует публикации в соцсети Twitter по ключевым словам, связанным с симптомами заболевания. «Карта» заболеваемости гриппом строится на основе данных GPS о геолокации пользователей Сети. Алгоритм сопоставляет частоту упоминаний о симптомах болезни с известной информацией о гриппе на указанной территории. Учитывается, сколько жителей региона получили вакцину от гриппа, какие штаммы распространены в регионе, сколько в среднем длится инкубационный период болезни, сколько людей может заразить каждый больной.

Сейчас программа способна с большой точностью построить прогноз на шесть недель вперед. Этот срок значительно больше, чем у предыдущих моделей такого рода. Основой работы стали сведения об эпидемиях гриппа 2014–2015 и 2015–2016 гг. в Италии, Испании и США. По словам разработчиков, они сравнивают данные об эпидемиях год за годом, чтобы выявить поворотные моменты в распространении заболевания.

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