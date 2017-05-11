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Общество

В среду во Владивостоке произошло более 60 аварий

Зарегистрировано 346 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В среду, 10 мая, на дорогах Владивостока произошло 61 ДТП, 32 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 5 аварий обошлись составлением европротоколов. В одном из столкновений ТС пострадал человек (байкер въехал в стоящий кроссовер).

За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 14 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 18 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. Остановлено 8 автомобилей, выехавших на полосу встречного движения.

54 водителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 21 пешеход - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 7 водителей автобусов, 10 таксистов и 9 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД были составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 74 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 59 авто.

Всего в среду, 3 мая, в приморской столице зарегистрировано 346 нарушений ПДД.

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