​Во Владивостоке байкер сломал ногу в ДТП со стоящим авто

Авария произошла вечером на Седанке

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Под Владивостоком (на Седанке) 24-летний байкер на мотоцикле Yamaha сломал ногу в ДТП со стоящим авто, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд мотоцикла на стоящий автомобиль Toyota Harrier произошел 10 мая около 19:15 на 29-м километре трассы Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Мотоциклист ехал в сторону Патрокла. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате столкновения незадачливый байкер получил открытый перелом правой голени и был госпитализирован.

Детали ДТП выясняются.

Как отмечают очевидцы, незадолго до того, как в Toyota Harrier въехал мотоцикл, кроссовер сам въехал в Nissan Terrano. Автомобили ожидали наряд ДПС для оформления ДТП.

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