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Общество

Дельфины в Приморском океанариуме научились рисовать

Картины получают зрители в подарок
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В Приморском океанариуме проживают 6 тихоокеанских афалин. Самые творческие дельфины Вася и Боня не только исполняют песни и танцуют вальс, но и теперь могут рисовать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Дельфины как настоящие художники пишут картины на мольберте кисточками, которые, предварительно, тренер обмакивает в краску.

Стоит отметить, что в творчестве используют только безопасную нетоксичную гуашь, предназначенную для пальчикового рисования детей. Синей, зеленой, красной и желтой красками Боня и Вася старательно выводят линии, ставят точки. В их абстракциях можно разглядеть волны, морскую капусту, чаек, солнце и даже силуэты дельфинов, главное, включить фантазию.

По словам тренера дельфинов Аурики Кнаус, рисование – не самое сложное упражнение. Сначала дельфинов нужно научить держать кисточку, чтобы млекопитающие ее не роняли. Затем нужно показать плавные движения рукой, после чего дельфины начинают водить следом головой. Самое сложное – приучить животных, чтобы они сами водили по мольберту.

Больше всего к живописи пристрастился Вася. Боня еще неуверенно держит кисточку и на публике стесняется рисовать.

Стоит отметить, что картину можно получить в подарок. Тренер во время представления делает подарок случайному зрителю.

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