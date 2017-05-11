Навальный назвал губернатора Приморья жуликом

Владивосток выделился среди всех регионов

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Потенциальный кандидат в президенты России Алексей Навальный назвал губернатора Приморья Владимира Миклушевского жуликом, сообщает РИА VladNews.

"Чеченизация Приморья. Во Владивостоке местные власти вместе с силовиками устроили такой трэш вокруг нашего штаба, какого и ни в одном южном регионе не было, - написал на своей странице в соцсети Facebook Алексей Навальный. - Причём не очень-то понятно, кто это всё инициировал: то ли губернатор (редкий жулик, ФБК про него много писал), то ли полицейские/фсбшники. Главное, что действуют они все как настоящие банды. Ну, в общем, они и есть банды - разрозненные, агрессивные, беспредельные.

Объединились, вот, вокруг того, чтобы мешать нам. Очень им не хочется, чтобы в регионе действовал наш штаб, а тем более, филиал ФБК, который бы занялся местными коррупционными делишками.

Чиновничье жульё нас боится и правильно делает - даже по масштабам митинга 26 марта (и настроениям на нём) было видно, насколько людям обрыдли эти ненавистные кровососы, почему-то называющие себя "власть". Именно из-за них богатейший регион долгие годы славится не высоким уровнем жизни, а вот этим бандитским стилем управления.

Ничего, мы прорвемся. Всем незаконно задержанным постараемся помочь, юридическую поддержку обеспечим. Самое главное, что волонтёров в Приморье у нас очень много, поддержка есть. Люди хотят нормальной, достойной жизни и идеи нашей программы здесь будут востребованы".

Как прокомментировал ситуацию приморский политолог и журналист Андрей Калачинский: "Вот скажите, зачем в Приморье делают всё, чтобы затруднить Навальному открыть штаб? Это что, противозаконно? По всем городам основным он это сделал. Страшно сказать: в Москве и Питере - тоже. Под носом у Кремля.....А почему во Владивостоке - нет? Мы что, самый реакционный и консервативный регион страны стали при Миклушевском? Разве, после облития "зеленкой", власть не поняла, что "делает себе хуже"? А ведь можно действовать изящней, тоньше, умней.... Разве нет? Или некому? У нас никто не сможет вступить в диспут с противником и даже не собирается этого делать? Сколько еще глупостей надо сделать, чтобы опомниться? Чем больше такой глупой, топорной "контрпропаганды", тем больше детей и сторонников будет у гонимого и одноглазого...."

Напомним, Владивосток продолжают трясти политические страсти вокруг предвыборного штаба Алексея Навального, открытие штаба назначено на 15 мая; за период подготовки арестован активист Дмитрий Зубарев, допрошена координатор во Владивостоке Софья Кривцова.

Политические активисты подали апелляционную жалобу по аресту Дмитрия Зубарева на 15 суток, а также провели в его поддержку пикет, в котором задействовали плоскую "куклу" губернатора Приморья Владимира Миклушевского, которую "нарядили" в футболку с надписью "Свободу Зубареву".

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков также написал в своем Facebook: "Отдельно хочу пару слов сказать про Владивосток. Там местные чиновники, силовики и бандиты срослись в каком-то беспрецедентном даже для сегодняшней России экстазе. Мы во многих регионах сталкиваемся с противодействием местных властей, но такого как во Владивостоке еще не видели. Что характерно по всей этой истории во Владивостоке, так это то, что местные власти даже не пытаются прятаться за каких-нибудь НОДовцев, действуют совершенно открыто, не стесняясь — да, это мы натравливаем силовиков, незаконно возбуждаем уголовные дела, похищаем технику и кошмарим арендодателей. Губернатор Миклушевский как будто бравирует этим.

Скажу честно: сейчас у нас во Владивостоке нет ни помещения под штаб, ни зала на открытие — такого за 5 дней до открытия еще не было никогда. Плюс один из ключевых сотрудников штаба арестован, другой видимо тоже будет, а за координатором, как она передает, «по пятам ходят дядьки с гарнитурами, даже не прячутся особо».

Планов мы своих не меняем. Открытие — проведем. Будет, наверное, весело и страшно, но прорвемся. А всех бандитов включим в «черный блокнот», а губернатора Миклушевского отправим чинить мост на остров Русский".