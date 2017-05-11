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Хоккейный клуб "Адмирал" решил поменяться игроками с омским "Авангардом"

Новости спорта
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

У футбольного клуба "Луч-Энергия" вновь новый наставник. Смена главного тренера стала для приморцев уже второй в текущем сезоне. Тем временем, Кубок России по гребле на байдарках и каноэ принес важные награды приморским спортсменам. А также хоккейный клуб "Адмирал" решил поменяться игроками с омским "Авангардом", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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