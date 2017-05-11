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Общество

Китайские туристы прошлись в «Бессмертном полку» во Владивостоке

Около 6300 граждан из Китая накануне приехали в Приморье
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан из Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Сообщается, что многие приехали специально для того, чтобы принять участие в праздничном Параде.

Почти 1800 туристов из Поднебесной посетили торжественные мероприятия 9 мая во Владивостоке. Стоит отметить, что в этом году китайские туристы впервые стали участниками «Бессмертного полка» во Владивостоке. Делегация Хэйлунцзяна пронесла портреты своих предков – участников Великой Отечественной войны, бойцов 88-ой интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта.

Также гостями Приморья стали участники российско-китайского автопробега «Победа», приуроченного к 72-ой годовщине окончания Второй Мировой войны. Около 20 путешественников познакомились с основными достопримечательностями региона и 9 мая посетили Парад Победы во Владивостоке.

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