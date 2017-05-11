Главного редактора известного приморского сайта оштрафовали за злоупотребление свободой слова

За нецензурную лексику - 5 тысяч рублей

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Мировой судья судебного участка № 99 Ленинского района Владивостока, рассмотрев материалы Роскомнадзора Приморья, привлек к административной ответственности главного редактора известного сетевого видеоиздания за нарушение требований ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Ранее специалистами Роскомнадзора был установлен факт злоупотребления свободой массовой информации, выразившийся в распространении в интернете на сайте издания видеоматериала о горевшем судне Yeruslan от 31 января текущего года, содержащего нецензурную брань.

По факту этого нарушения было возбуждено административное производство по части 3 статьи 13.21 КоАП РФ. Главный редактор издания признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.