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Во Владивостоке капли от блох продавали рядом с хлебом

Вопиющее нарушение норм торговли обнаружено в одном из спальных районов
Фото: GoodFon Фото: GoodFon
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Жительницу Владивостока привлекут к административной ответственности за продажу в продуктовом магазине ветеринарного препарата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Нарушение действующего законодательства в области обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и лицензирования отдельных видов деятельности зафиксировали полицейские при осмотре магазина продовольственных товаров на улице Адмирала Кузнецова.

Обычный продовольственный магазин в спальном районе Владивостока, каких по городу тысячи. Как правило, в такие придомовые магазинчики владельцы стараются завезти как можно более широкий ассортимент товаров и предлагают покупателям все необходимое – от овощей-фруктов до носков и зубной пасты, от хлеба-молока до зоокормов. Здесь же местным жителям повезло еще больше. С прилавка своего продуктового они могли купить и капли от блох и клещей для своих пушистых любимцев. Особенно актуален этот товар весной.

Как рассказала инспекторам Россельхознадзора продавец магазина, капли остались в "наследство" от находившегося прежде в этом торговом павильоне отдела зоотоваров. Но тот факт, что реализация ветеринарных препаратов относится к фармацевтической деятельности и согласно закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит обязательному лицензированию в Россельхознадзоре, женщина не учла. Следовательно, продавать противопаразитарный препарат, не имея на это специального разрешения, она не имела права. Не говоря уже о том, что выставлять ветеринарный препарат вместе с пищевыми продуктами – прямое нарушение условий хранения лекарства.

Протокол об административном правонарушении будет отправлен для дальнейшего рассмотрения мировому судье судебного участка Ленинского района.

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