Жительницу Приморья оштрафовали за отсутствие денег

Женщина не могла позволить себе обрабатывать крупный участок земли, полученной в наследство

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Жительница поселка в Приомрье, получившая в наследство более 39 гектаров земель сельхозназначения, стала нарушительницей закона из-за собственной нерешительности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. С неприятным делом вынуждены были разбираться инспекторы отдела земельного надзора. В числе обычных нарушителей Земельного кодекса, не использующих участки по их прямому назначению, оказалась и жительница поселка Горные Ключи.

В 2013 году женщина получила наследство от родителей в виде 39 гектаров земли в районе села Авдеевка Кировского района, однако ничего с огромным участком делать не стала.

По закону земли сельскохозяйственного назначения не должны простаивать, зарастая сорняками и деревьями. Они должны быть использованы либо для выращивания сельхозпродукции, либо для выпаса скота - и, как минимум, окашиваться.

При общении с инспекторами Россельхознадзора женщина рассказала, что участок ей достался в запущенном состоянии изначально. И на протяжении последних четырех лет остается заросшим сорными травами и камышом, поскольку привести его в порядок собственноручно у нее нет сил, а платить наемным специалистам - нет денег. Несколько раз к женщине обращались с предложениями сдать участок в аренду, но от них она отказалась.

Рассматривать похожие ситуации инспекторам земельного надзора Россельхознадзора приходится довольно часто. Как правило, землевладельцы надеются, что их участки проверяющие органы не заметят, поэтому с ними можно ничего не делать, а по прошествии нескольких лет, дождавшись, когда цена на землю максимально вырастет, выгодно их продать.

Принимая во внимание доводы женщины, но объективно оценивая и тот факт, что она все же вступила в наследование, понимая, что с участком не справится, а после не продала участок и сдала его в аренду, инспекторы Россельхознадзора вынесли постановление об административном правонарушении с минимально возможным штрафом 20 тысяч рублей и объяснили, как нужно поступить, чтобы наследство принесло ей пользу, а не стало тяжким обременением.