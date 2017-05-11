Владивосток одним из первых отметил День Победы

Организаторы подготовили интересную программу

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Парад военной техники, шествие Бессмертного полка, солдатская каша, концерт, красочный салют. Программа была рассчитана абсолютно на каждого: и на ветеранов, и на детей, и на их родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.