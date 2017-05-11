Жительница Приморья украла деньги с банковской карты

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Пограничного района, которая обвиняется в краже с банковской карты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 33-летняя местная жительница, злоупотребляющая спиртными напитками, неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности, находилась в квартире потерпевшей. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, злоумышленница похитила из папки с документами банковскую карту с пин-кодом.

Злоумышленника с открытого счета потерпевшей похитила 9 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Женщине грозит лишение свободы до 5 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.