Во Владивостоке начались проблемы с «ЭРА-ГЛОНАСС»

Таможенники предостерегают доверчивых граждан

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке таможенники начали выявлять б/у автомобили из Японии и Южной Кореи, владельцев которых обманули на устройствах вызова экстренных служб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Стали предъявляться Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), в графе которого «Дополнительное оборудование транспортного средства» вместо устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) указана аппаратура вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС), в том числе у которой вместо длинного идентификационного номера УВЭОС (ICCID) значится короткий номер.

Одним из обязательных условий выдачи ПТС на единичное транспортное средство, прибывшее на территорию Российской Федерации с 01.01.2017 и не оборудованное УВЭОС в соответствии с Положением о ПТС и Техническим регламентом, является предоставление СБКТС с отметкой об идентификационном номере УВЭОС, выданное аккредитованной испытательной лабораторией. Данный номер указывается в договоре приобретенного УВЭОС в привязке к номеру VIN транспортного средства, на которое данное устройство должно быть установлено, а при отсутствии VIN – к номеру кузова данного транспортного средства.

На сайте aoglonass.ru размещен список аккредитованных испытательных лабораторий, уполномоченных выдавать СБКТС, и Реестр специализированных лиц, имеющих право осуществлять идентификацию устройств с функций вызова экстренных оперативных служб в Государственной автоматизированной информационной системе (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС». Общее число представленных в списке испытательных лабораторий составляет 24, из которых: 11 (расположены в г. Москва и Московской области), 4 (г. Нижнем Новгороде), 3 (г. Санкт-Петербурге) и по 1 (г. Красноярске, г. Челябинске, г. Екатеринбурге, г. Курске, г. Новосибирске и г. Владивостоке).

Владивостокская таможня предостерегает всех заинтересованных лиц (компаний-дистрибьюторов АО «ГЛОНАСС» - уполномоченных агентов по продаже УВОЭС, получателей-владельцев автомобилей, таможенных представителей, испытательных лабораторий) о совершении опрометчивых и необдуманных действий в условиях временного дефицита УВОЭС в виде приобретения УВОЭС сомнительного рода их происхождения (без идентификационного номера) и не у официальных компаний-дистрибьюторов АО «ГЛОНАСС».

Заполненный СБКТС с отметкой об идентификационном номере УВЭОС (ICCID) сомнительного характера будет перепроверяться и по результатам проверки будет приниматься решение о выдаче или об отказе в выдаче ПТС заявителю.

Для справки на официальном сайте АО «ГЛОНАСС» можно ознакомиться:

1) со списком аккредитованных испытательных лабораторий, выдающих СБКТС;

2) с Реестром специализированных лиц, имеющих право осуществлять идентификацию УВОЭС в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;

3) с Порядком идентификации УВЭОС в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (за исключением устройств и систем вызова экстренных оперативных служб, установленных штатно производителями при сборке транспортных средств на конвейере).

Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе, а также проведению митинга в феврале. После этого ситуация в регионе сдвинулась в мертвой точки.