Владивостокская таможня пресекла незаконный ввоз партии ножей из Китая

Товар изъят

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В ходе таможенного досмотра контейнера, прибывшего во Владивостокский морской торговый порт из Китая, сотрудниками таможни выявлен незаконный ввоз кухонных ножей с фиксированными лезвиями из коррозионностойкой стали, маркированные зарегистрированным товарным знаком «TRAMONTINA», в количестве 56 тыс. 400 штук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу таможни.

Представитель «TRAMONTINA» сообщил, что указанный товар был ввезен незаконно и обладает признаками контрафакта.

В отношении импортера Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении. Санкциями предусмотрен штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.

Товары изъяты и помещены на ответственное хранение.