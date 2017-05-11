Бывший сотрудник полиции в Приморье предстанет перед судом по двум статьям

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ОМВД России по Ханкайскому району - начальника следственного отделения ОМВД России по Ханкайскому району. Он обвиняется в присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а также в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый присвоил фрагменты бивней мамонта общей стоимостью примерно 500 тыс. рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу, и распорядился ими по своему усмотрению.

Также в 2015 году, осуществляя производство по уголовному делу, он признал в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 3, 6 млн рублей, ранее изъятых у гражданина КНР. После ряда незаконных действий он присвоил деньги себе, а впоследствии решил легализовать часть суммы, путем совершения сделки по приобретению автомобиля.

Сообщается, что злоумышленник несколько раз изменял собеседников, однако фактически сам пользовался приобретенным имуществом.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.