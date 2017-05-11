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Политика и экономика

Во ​Владивостоке кипят страсти по Навальному

Время пикетов продолжается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Владивосток продолжают трясти политические страсти вокруг предвыборного штаба Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, открытие штаба назначено на 15 мая; за период подготовки арестован активист Дмитрий Зубарев, допрошена координатор во Владивостоке Софья Кривцова.

Политические активисты подали апелляционную жалобу по аресту Дмитрия Зубарева на 15 суток, а  также провели в его поддержку пикет, в котором задействовали плоскую "куклу" губернатора Приморья Владимира Миклушевского, которую "нарядили" в футболку с надписью "Свободу Зубареву".

Как отметил в своем заявлении на имя председателя Избирательной комиссии края Татьяне Гладких член комиссии Александр Самсонов, именно в Приморье "со стороны органов власти происходит активное противодействие открытию штаба кандидата в Президенты Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича". Больше такого, как отмечает в своем заявлении Самсонов, не происходит нигде в России. При этом 

К Татьяне Гладких Александр Самсонов обратился в связи с тем, что она несет "политическую, юридическую и моральную ответственность за соблюдение избирательных прав граждан на территории Приморского края", попросив "предметно разобраться с ситуацией политического давления на сторонников выдвижения Навального А.А. Президентом Российской Федерации со стороны представителей власти". Для решения сложившейся ситуации Самсонов предложил "1. От имени Избирательной комиссии Приморского края обратиться к Прокурору Приморского края Бессчасному Сергею Алексеевичу, с вопросом о том, какая им проводилась проверка материалов административного дела по статье 19.3 КоАП РФ в отношении Зубарева Дмитрия Владимировича и насколько это привлечение обосновано с его точки зрения. 2. В УМВД и УФСБ России по Приморскому краю о недопустимости политического преследования сторонников гражданина, выдвигающегося кандидатом в Президенты Российской Федерации. 3. Рассмотреть данную ситуацию на заседании Избирательной комиссии Приморского края и принять решение о законности организации штаба сторонников выдвижения кандидата в Президенты РФ Навального А.А. и недопустимости их политического преследования, что будет являться дополнительной защитой активистов от давления со стороны представителей власти".

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