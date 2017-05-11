Спецвыпуск новостей VIII канал, посвященные 72-ой годовщине Великой Победы.
Самые яркие моменты празднования 72-й годовщины Великой Победы во Владивостоке
Спецвыпуск 8 каналаВладивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
17:09, 08 мая 2017 Международный день борьбы за права инвалидов отметили во Владивостоке
Доказать свою значимость
15:48, 08 мая 2017 За «кадром»: радио Владивостока открывают лица
День радио
13:29, 08 мая 2017 Владивостокцы заступили на вахту памяти и передали частицы вечного огня в Санкт-Петербург
Акция проходит уже третий год
12:00, 08 мая 2017 От первого лица: Павел Евстафьевич Евстратенко
Сюжеты памяти
16:28, 06 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Василий Петрович Лисин
Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войну
12:08, 06 мая 2017 Проект памяти «От первого лица»: Пётр Сергеевич Лысенко
Проект памяти, посвященный подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную войну
08:39, 06 мая 2017 Музей автомотостарины удивит владивостокцев подарком
Боевая техника на ходу