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Спорт

Во Владивостоке состоится открытие дрифт-сезона Drift Street Legal

Вход для зрителей бесплатный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 14 мая, во Владивостоке на автодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет первый этап открытого чемпионата города по автомногоборью Drift Street Legal - 2017. Начало квалификации гонщиков - в 12 часов, парных заездов - в 14 часов.

В соревнованиях примут участие около 40 пилотов со всего Приморского края, а также пилоты из Хабаровска. Традиционно участники разделены на два класса – Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты).

В классе Light заезды проводятся в режиме квалификации (одиночный заезд). Каждому пилоту дается три квалификационных попытки, после которых объявляется тройка призёров, показавших наиболее высокий результат.

В классе Pro по результатам квалификации (одиночных заездов) формируется сетка парных заездов TOP-16, в которой пилоты расставляются исходя из результатов квалификации. Далее проходят парные заезды на выбывание для выявления победителей.

«Сейчас активно занимаемся подготовкой автомобиля к предстоящему сезону. Устраняем повреждения, полученные за прошлый сезон, и проводим плановое обслуживание всех узлов в машине. Изменений в автомобиле к первому этапу не планируется, за исключением установки гидроручника. А дальше, может быть, что-нибудь и доработаем», - рассказал победитель класса Pro по итогам сезона DSL 2016 Алексей Несмеян.

Как отметила начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик, эти соревнования важны не только для самих спортсменов, но и тех, кто имеет спортивные автомобили. Горожане должны понимать, что выполнять трюки с использованием авто на улицах города не безопасно. Для этого во Владивостоке и существует картодром «Змеинка», где можно тренироваться, а на чемпионате Drift Street Legal - испытать свои силы.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать спортсменов. Вход для зрителей бесплатный.

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