Центр Владивостока перекрыт из-за провала дороги

На данном участке могла произойти авария

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Накануне в центре Владивостока произошло обрушение дороги, сообщает РИА VladNews.

Данное ЧП произошло на Уборевича, 6 сразу за пешеходным переходом.

Асфальт продолжал проседать, а из ямы шел пар, в результате чего невнимательный водитель попал в яму. Владельцу иномарки понадобилась помощь эвакуатора, чтобы вернуть авто на проезжую часть.

Как сообщили в МСЧ России по Приморскому краю, все службы быстрого реагирования незамедлительно прибыли на место происшествия. Было принято решение перекрыть данный участок дороги до устранения провала.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время городские службы устраняют данную проблему. На месте происшествия работает спецтехника.