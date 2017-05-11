Во Владивосток сегодня туман и сильный ветер

В крае местами пройдут дожди

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +7...+25 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, без существенных осадков, местами туман, ослабевающий днем. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +10...+12 °C, в пригороде до +16 °C.



В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго- западный сильный. Температура воздуха +18...+20 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+15 °C.